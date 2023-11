Porta a porta nel Municipio IV: parte la consegna 'itinerante' dei kit per la raccolta

Da domani, venerdì 17 novembre, la consegna dei kit per il porta a porta nei quartieri interessati dal prossimo avvio del servizio (Municipio IV e parte del quartiere Picone) avverrà anche in maniera 'itinerante', nei pressi delle abitazioni. Le strade in cui avverrà la distribuzione sono indicate nel calendario prestabilito da Amiu (vedi immagine in basso).

Resteranno comunque attive le due postazioni fisse ovvero quella del mercato di via Vaccarella, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 20 e quella presso la sede Amiu Puglia a Ceglie, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 13.30.

Per informazioni, Amiu ricorda che è possibile contattare il numero verde gratuito 800011558, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30.