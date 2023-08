"Indicazioni carenti, code e attese per controlli e imbarchi: nel porto di Bari organizzazione da ripensare"

Disagi e attese nelle operazioni di imbarco nel porto di Bari, spesso legate alla "mancanza di una corretta canalizzazione dei veicoli" o alla segnaletica non chiara. E' quanto segnala a Baritoday un cittadino, che racconta: "Mi reco nel porto di Bari per andare in Albania da mio figlio e quest’anno in particolare, almeno una volta al mese (di media). Ogni volta che arrivo nell’area portuale per compiere le operazioni necessarie all’imbarco si concretizza “una nuova avventura”".

Le difficoltà incontrate sarebbero legate, in particolare, alla viabilità e alla carenza di indicazioni per raggiungere le aree di imbarco. "Spesso mi sono ritrovato - racconta l'uomo - imbottigliato tra le auto senza avere alcuna possibilità di districarmi tra esse per accedere ai controlli. Difatti, la mancanza di una corretta canalizzazione dei veicoli porta, inevitabilmente, ad un susseguirsi di parcheggi “fantasiosi” che ne pregiudicano anche la sicurezza". Una viabilità "caotica", dunque, a cui si aggiungerebbero anche code e attese per i controlli. "In queste attese incolonnate, nessun preposto passa tra le autovetture a dare assistenza (non dico una bottiglietta d’acqua) ma informazioni… ed ancor più grave, chi ha dei bisogni fisiologici urgenti da fare, non è presente alcun bagno chimico. In sintesi, per giungere al controllo doganale, ci vogliono mediamente oltre 2 ore dopo aver effettuato il check-in. Impariamo dall’Albania che, partendo dal porto di Durazzo e passare i controlli doganali, al massimo si impiegano 30 minuti (e con la disponibilità di bagni chimici)", scrive ancora il cittadino.

Di qui, la richiesta di "ripensare" l'organizzazione della viabilità nel porto di Bari, insieme a una serie di richieste che potrebbero contribuire, secondo il cittadino, a migliorare la situazione: tra queste, una nuova segnaletica orizzontale e verticale, una "cartellonistica mobile (verticale su cavalletti) da adattare ai diversi periodi nella gestione corretta dei veicoli", un flusso "ordinato dei veicoli in avvicinamento alle porte di controllo doganale", insieme all'installazione di bagni chimici a disposizione degli utenti in attesa.