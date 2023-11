Cooperazione e strategie per la gestione dei traffici nel porto di Bari: il presidente Patroni Griffi incontra i vertici di Confindustria

Condividere strategie tese a rafforzare la cooperazione istituzionale e operativa e indirizzarla ad una gestione più fluida dei traffici in entrata e in uscita dal porto di Bari, al fine di scongiurare rischi di congestione della viabilità e assicurare la massima operatività allo scalo capoluogo di regione: è stato questo l'argomento al centro dell'incontro avvenuto questa mattina tra il presidente dell'Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale, e il presidente e il direttore di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani e Confindustria Puglia.





"La riunione - spiega l'Autorità portuale - si è resa necessaria per definire tutte le azioni che possono essere poste in essere in un porto il cui volume dei traffici è letteralmente esploso". Al termine della riunione, il Presidente Patroni Griffi ha donato agli ospiti un crest dell'ente.