Dai sedimenti di dragaggi e gusci di mitili uno strumento per il risparmio energetico: presentato progetto nel porto di Bari

Un progetto per trasformare un costo economico ambientale legato al trattamento di due categorie di scarti di origine marina di difficile smaltimento, i sedimenti dragati dei porti e i gusci di mitili, in una risorsa economica e in uno strumento di risparmio energetico per la realizzazione di nuovi manufatti: è l'obiettivo del progetto europeo Greenlife4seas presentato questa mattina a Bari.

L'iniziativa è stata proposta da un consorzio di 9 partner europei e coinvolge numerosi enti: Politecnico di Bari, capofila, CNR-IRSA di Taranto, CNR-IRET di Pisa, ISPRA, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), Autorità di Sistema Portuale Del Mar Ligure Orientale (AdSPMLOr), Autorità Portuale del Pireo, aziende. Il partenariato esteso include oltre 20 attori tra cui il Ministero della Transizione Ecologica, il Comune di Bari e diverse cooperative di mitilicultori.