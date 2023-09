Nel porto di Bari la nave Sea Cloud II, il veliero delle crociere di lusso tra i più grandi al mondo

Nel porto di Bari torna la nave Sea Cloud II. Il veliero dei viaggi di lusso, di proprietà della compagnia Sea Cloud Cruises, è tra i più grandi al mondo. Ha ormeggiato alla banchina 12 dello scalo barese intorno alle 6.30 di questa mattina, proveniente dalla Grecia. Ha sbarcato 35 passeggeri e si prepara a salpare alle 19 con destinazione Venezia. Costruita nel 2001, la Sea Cloud II può ospitare 94 passeggeri ed è dotata di 47 cabine e suite, che uniscono al gusto vintage tutti i più moderni comfort.

Questa mattina, in contemporanea con la Sea Cloud II, nel porto di Bari è arrivata anche la Costa Deliziosa, con 2.713 passeggeri a bordo, di cui 756 sono scesi a Bari e 1.957 in transito. Alle 13.30, dopo aver imbarcato altri 731 passeggeri,la nave è ripartita per Porto Marghera.