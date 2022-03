Il porto di Bari diventa un set: ciak per la fiction 'Il patriarca' con Claudio Amendola

Ciak, si gira. Riflettori accesi questa mattina nel porto di Bari per il set della fiction tv 'Il patriarca', di e con Claudio Amendola, impegnato della doppia veste di attore e regista.

A far visita all'artista sul set, questa mattina, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi, e il direttore di Esercizio Piero Bianco. “Forniamo il supporto necessario alle produzioni cinematografiche che scelgono i nostri porti quali location di eccezione - ha commentato Patroni Griffi - Il ritorno in termini di immagine per tutto il territorio è enorme” .

Le riprese della fiction, prodotta da CamFilm in collaborazione con Taodue per Canale 5 con il supporto logistico di Apulia Film Commission, sono partite a inizio marzo e per cinque settimane si sposteranno tra Bari e Monopoli.

(Foto Fb Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale)