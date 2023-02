Il porto di Monopoli è meta del turismo extra lusso: da marzo previsti gli arrivi di super yacht e navi da crociera

La stagione crocieristica che inizierà il prossimo 26 marzo, vede già programmati 26 approdi di navi extra lusso nel Porto di Monopoli. Lo scalo della cittadina in provincia di Bari diventa così una delle mete più significative del mar Adriatico per i viaggi luxury.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale in questi giorni sta completando la definizione degli approdi della stagione crocieristica 2023, del porto di Monopoli. La concreta possibilità che possano essere inseriti altri approdi, preannuncia la possibilità che la programmazione del 2023 possa battere quella dell'anno precedente che per Monopoli fu da record.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, al fine di accrescere l’interesse delle compagnie crocieristiche verso il porto gioiello del proprio sistema, oltre a promuovere le peculiarità di un territorio, ha predisposto una serie di interventi finalizzati al potenziamento dell’infrastruttura portuale, al miglioramento dei parametri di sicurezza e alla sua trasformazione in senso ecologico.

In questi giorni sono in corsi approfondimenti degli studi di perfezionamento del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di escavo, per portare i fondali fino a meno 8 metri. Un intervento che mira a migliorare la navigabilità, aumentare la sicurezza e aprire il porto anche a navi di stazza superiore rispetto a quelle che attualmente scalano Monopoli. L’Ente portuale, inoltre, ha predisposto il potenziamento dell’impianto di illuminazione sul

pontile realizzato per lo sbarco dei passeggeri dalle navi crociera che per dimensioni non possono ormeggiare direttamente in banchina e che quindi sostano all’ancora in rada, fuori dal porto. Dal pontile, che dopo la fase di rimessaggio invernale verrà varato nei primi giorni di marzo, i crocieristi vengono trasportati dai tender di bordo direttamente presso il molo di Tramontana.

La stagione inizierà il prossimo 26 marzo con l’approdo di Gran Circle Cruise Line I, proveniente dalle isole Tremiti e diretta ad Otranto e sarà la stessa nave a chiudere la stagione il 29 ottobre. Tre le novità di quest’anno. Per la prima volta arriveranno a Monopoli: Seadream 2 (il 14 giugno) della compagnia Mystic Cruises Expedition, 112 ospiti assistiti da 95 membri dell’equipaggio, Sirena (in rada il 23 luglio) della compagnia Oceania, proveniente da Durazzo e diretta a Dubrovnik con a bordo 684 passeggeri, assistiti da 400 componenti dell’equipaggio. In seguito sarà la volta di World Navigator, della compagnia Mystic Cruises Expedition che arriverà il 21 agosto e porterà alla scoperta del territorio 200 passeggeri e 130 membri dell’equipaggio.

"Più aumentano e migliorano le infrastrutture, più crescono i traffici e l’appeal di un porto - commenta il presidente di Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Ugo Patroni Griffi - A Monopoli abbiamo puntato e investito molto sul target legato alle piccole crociere lusso e i risultati ci stanno dando ragione. In valore assoluto, infatti, la crescita dei traffici registra incrementi considerevoli e costanti. Turisti e compagnie di questo settore

scelgono sempre più piccoli porti che custodiscano antichi villaggi di pescatori, purché dotati di tutte le infrastrutture necessarie a garantire ormeggi in piena sicurezza e con elevati standard qualitativi. Il lusso è ripartito in maniera molto più verticale di altri segmenti. Dopo la pandemia c’è stata una domanda senza precedenti, peraltro con l’allungamento dei tempi di permanenza a bordo, e noi siamo stati prontissimi a proporre sul mercato prodotto e servizi eccellenti, ossia un’offerta commerciale efficace e vincente".