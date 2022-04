Via la posidonia dalle acque del molo San Nicola: mezzi Amiu al lavoro sul lungomare

Le operazioni di pulizia hanno avuto inizio la notte scorsa e proseguiranno anche nella tarda serata di oggi, per non creare intralcio alla viabilità

Sono partite la notte scorsa le operazioni di rimozione dal molo San Nicola della posidonia, la pianta marina che periodicamente si accumula in quel tratto del lungomare. A darne notizia è il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti.

Gli interventi di Amiu, nel rispetto delle normative regionali che prevedono il successivo smaltimento come scarto biodegradabile, si sono svolte con il supporto di un braccio meccanico e proseguiranno anche nella serata di oggi, a partire dalle ore 22, per evitare problemi alla viabilità.

Per garantire il regolare svolgimento dei lavori, al molo San Nicola e sul lungomare Nazario Sauro è stato istituito per due giorni il “divieto di fermata” per un tratto di 100 metri circa a partire dal lungomare in direzione del circolo Barion.

"Un intervento utile a garantire decoro a questa parte della città, più volte richiesto dai tanti amanti del nostro bellissimo lungomare. Il mio grazie al Presidente Amiu Puglia Sabino Persichella e a tutti gli operatori per questo intervento straordinario", commenta Leonetti.