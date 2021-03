Positivo al Covid il medico e garante dei minori Abbaticchio: "Vaccinato, ma può succedere. Sto bene"

L'annuncio e le rassicurazioni su Fb, poi la riflessione sullle condizioni dei medici di famiglia: "In piena pandemia lo Stato non ci tutela come dovrebbe, ma noi facciamo il nostro dovere ogni giorno senza tirarci indietro"

Nei mesi scorsi, in quanto medico, è stato vaccinato con il siero Pfizer contro il Covid, ma in questi giorni è risultato positivo al virus. "Può succedere, sappiate che può succedere", spiega su Fb Ludovico Abbaticchio, garante pugliese dei minori, comunicando la notizia del suo contagio. Abbaticchio tranquillizza sulle sue condizioni: "Ho un’arma in più nel mio corpo, per fortuna, sono convinto che gli anticorpi mi difenderanno, forse già lo stanno facendo, perché sto bene, posso essere attualmente un portatore sano. A giorni ripeterò il tampone e sono fiducioso in una rapida negatività".

Poi aggiunge una riflessione sulla situazione attualmente vissuta dai medici di famiglia come lui (Abbaticchio è anche presidente nazionale di Smi, Sindacato Medici Italiani): "Lo Stato, purtroppo, a noi medici di famiglia, in piena pandemia, non ci tutela come dovrebbe, è la verità, ma noi facciamo il nostro dovere ogni giorno, senza arretrare e senza tirarci indietro. Devo e voglio riprendere la mia attività al più presto, per aiutare i miei pazienti e riabbracciare i miei nipoti, ma in salute e in sicurezza".