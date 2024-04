Scongiurata (per ora), la chiusura della 'posta del Tribunale': "Proroga fino a dicembre"

Scongiurata, per ora, la chiusura dell'ufficio postale di via Ettore Fieramosca, nelle vicinanze del Tribunale di Bari, riferimento per gli abitanti del quartiere. II presidente della Corte d'Appello di Bari, ha concesso una proroga almeno fino al prossimo dicembre.

Lo comunica Forza Italia Bari: "Dopo servirà un altro intervento per provare a scongiurarne la chiusura definitiva – ha spiegato Giuseppe Carrieri, coordinatore vicario di Fi Bari -. Nel frattempo, sarà utile mantenere i riflettori accesi per salvare un presidio sociale importante, che offre un servizio di grande utilità, in un quartiere popoloso, con un’utenza variegata, tra cui molti anziani e disabili. Perché negli uffici postali oggi è possibile non solo ritirare le pensioni, spedire e ricevere pacchi, e pagare bollettini ma assolvere anche una serie di adempimenti amministrativi. Per fruire di servizi essenziali, i cittadini non possono essere sballottati da una parte all’altra della Città". In caso di chiusura definitiva, infatti, l’utenza del quartiere sarebbe costretta a spostarsi agli uffici postali di via Principe Amedeo o di via Ravanas, già molto affollati e oberati. Contro questa ipotesi si sono schierati tanti residenti del rione, organizzati anche in comitati e associazioni.