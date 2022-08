Potatura degli alberi a 'rischio caduta' nel quartiere Japigia, operai al lavoro in via Siponto

Operatori della società Multiservizi sono al lavoro nelle aree cittadine colpite dai danni del violento nubifragio abbattutosi su Bari lo scorso 30 luglio. Le squadre di operai sono impegnate, in questi giorni, nella potatura di alberi pericolosi nelle zone di viale Japigia, dei giardini Baden Powell e della spiaggia di Pane e Pomodoro.

"Sono ancora in corso le attività necessarie a recuperare i danni provocati dalla tromba d’aria della scorsa settimana - scrive il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, in un post sulla sua pagina facebook - Il settore giardini è alle prese con le lavorazioni per ripristinare gli alberi divelti. Le squadre di manutentori sono concentrate sul piazzale di via Siponto per rimettere in asse circa 10 alberi". L'afa di questi giorni non agevola le operazioni: "A causa del gran caldo - sottolinea Leonetti - questa è una vera corsa contro il tempo che mette alla prova la pianta e i lavoratori".