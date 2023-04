Accordo Regione-Ferrovie Sud Est, potenziate le linee bus fra Bari e Valle d'Itria: "Venticinque collegamenti al giorno"

È stata raggiunta l’intesa tra Regione e Ferrovie del Sud Est per incrementare i collegamenti su gomma fra Bari e la Valle d’Itria a partire da lunedì prossimo, 17 aprile. Il gruppo Fse garantirà dal lunedì al sabato 25 corse (dieci in più rispetto alle attuali 15), di cui sei aggiuntive tra Bari e Alberobello e quattro in più tra Bari e Martina Franca, per un totale di 1400 posti offerti al giorno. La domenica e nei giorni festivi il servizio passerà dalle attuali 14 corse al giorno a 18 corse per un totale di 1000 posti offerti al giorno.

"Continua l’impegno della Regione Puglia, in accordo con le società che gestiscono il Tpl, per offrire un servizio sia su gomma che su ferro sempre più capillare, che risponda non solo alle esigenze dei pendolari ma anche di chi vuole spostarsi sul territorio per godere delle sue bellezze nel tempo libero e nel week end - ha commentato l’assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia - Con Fse condividiamo l’obiettivo di potenziare anche le corse ferroviarie domenicali e festive sia in Valle d'Itria che in Salento. Nuove attivazioni i cui termini stiamo mettendo a punto e che in ogni caso non potranno partire prima dell'entrata in vigore dell'orario estivo".