Servizi di sostegno educativo e attività extra scolastiche, la Regione potenzia gli sportelli per l'autismo

Illustrato, questa mattina a Bari, il piano dell'assessorato pugliese al Welfare per favorire l'inclusione e la socializzazione dei minori con spettro autistico. I progetti saranno finanziati per 6 milioni e 400mila euro

Le sei scuole polo, una per ogni provincia pugliese, riceveranno un contributo di 100mila euro ciascuna per la formazione dei docenti di sostegno, curricolari e del personale educativo impegnato nell'integrazione scolastica, mirata a favorire il processo inclusivo degli alunni con disturbi dello spettro autistico. È questa una delle misure di potenziamento degli sportelli per l'autismo, messa in campo dall'assessorato al Welfare della Regione Puglia. Le sei scuole che hanno attivato lo sportello per l'autismo presso la loro sede sono gli istituti 'Denora - Lorusso' di Bari, 'Garrone' di Barletta, 'Pertini' di Brindisi, 'Publio Virgilio Marone' di Foggia, 'Deledda' di Lecce e 'Viola' di Taranto.

Nell'ambito della programmazione a sostegno delle persone con spettro autistico e delle loro famiglie, grazie Fondo Nazionale per l'Inclusione delle Persone con Disabilità, la Regione potrà assegnare agli ambiti sociali locali un contributo pari a 6 milioni e 400 mila euro che servirà per progettare e realizzare servizi extra scolastistici, nelle ore pomeridiane e nel periodo estivo. Gli interventi si sostanziano in percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e ai ragazzi fino ai ventuno anni, anche tramite voucher nonché in progetti volti a sostenere enti locali nel servizio di integrazione scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell’ambito del progetto terapeutico e del Piano Educativo Individualizzato.