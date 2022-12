Pasti caldi e momenti di incontro, a Bari gli appuntamenti solidali per le festività natalizie

Dalla fornitura di pasti caldi ai momenti di svago e socializzazione, per far sentire l'atmosfera natalizia anche a chi attraversa un momento di solitudine e di difficoltà. Come ogni anno, in occasione delle festività natalizie, tornano gli appuntamenti solidali promossi dall'assessorato Welfare in favore dei cittadini più fragili in collaborazione con le realtà del privato sociale.

In tutte le strutture e le case di accoglienza comunali saranno garantiti i pasti sociali (pranzo e cena) per le persone senza dimora ospitate, mentre gli educatori di strada sono già impegnati nella distribuzione di beni alimentari e nel supporto a domicilio delle persone e dei nuclei familiari in carico ai Servizi sociali per la preparazione di pranzi e cene per le giornate di festa.

“Come ogni anno, accanto ai servizi ordinari e straordinari, intendiamo assicurare a quanti versano in condizioni di vulnerabilità momenti di socializzazione e svago e un pasto caldo nelle giornate di festa - commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -. Un risultato reso possibile da una rete coordinata tra pubblico, terzo settore e volontariato laico e cattolico. L’obiettivo resta sempre quello di offrire sostegno alle persone sole e in difficoltà socio-economiche, non solo attraverso beni materiali ma prestando loro ascolto e dandogli la possibilità di stringere nuove relazioni, con la speranza che anche coloro i quali hanno perso fiducia possano sentire il calore delle feste natalizie. Spesso l’isolamento sociale e il senso di impotenza rispetto a ciò che la vita ci riserva sono più forti e difficili da affrontare della povertà stessa”.

Il Centro Area 51 provvederà alla distribuzione dei pasti - pranzo e cena - in modalità da asporto, secondo i menù speciali pensati per i giorni di festa, dal 24 al 26 dicembre, e ancora nei giorni del 31 dicembre, 1 e 6 gennaio. Per pranzo i box lunch saranno distribuiti dalle ore 13 alle 14.30 con prenotazione ticket dalle ore 9 alle 10.30; per cena la distribuzione avverrà dalle ore 19 alle 20 con prenotazione ticket dalle ore 13 alle 15.30. Inoltre l’equipe di Area 51 organizzerà dei momenti di socializzazione e svago: in particolare il 24 dicembre ci sarà uno speciale “brindisi di Natale” in collaborazione con l’Unità di Strada Care for people (ore 19-20), il 25 dicembre si terrà invece una “tombola natalizia” (ore 16-18), il 30 dicembre la “lotteria di capodanno” (ore 16-18), il 31 dicembre uno speciale “brindisi di Capodanno” in collaborazione con l’Unità di Strada Care for people (ore 19-20) e, infine, il 6 gennaio il laboratorio “Parole nuove” (ore 16-18), in collaborazione con l’associazione Il segno e la parola.

Nelle stesse giornate la rete delle parrocchie della Caritas Diocesana assicurerà pranzi e cene alle persone più fragili secondo il calendario previsto dal Piano cittadino predisposto per l’emergenza freddo. Sabato 24 dicembre: pranzo: parrocchia Santa Chiara, cena Missionarie della Carità (suore di Maria Teresa di Calcutta); domenica 25 dicembre: pranzo: Villaggio del fanciullo (Comunità di Sant’Egidio), cena: Missionarie della Carità (suore di Maria Teresa di Calcutta); lunedì 26 dicembre: pranzo: parrocchia San Carlo Borromeo, cena: parrocchia San Sabino; sabato 31 dicembre: pranzo: parrocchia Santa Chiara, cena: Missionarie della Carità (suore di Maria Teresa di Calcutta); domenica 1° gennaio: pranzo parrocchia Santa Chiara / parrocchia sant’Antonio (Carbonara), cena: Missionarie della Carità (suore di Maria Teresa di Calcutta); venerdì 6 gennaio: pranzo: parrocchia Santa Chiara, cena Missionarie della Carità (suore di Maria Teresa di Calcutta).

Nella giornata di sabato 24 dicembre, dalle ore 19.30 alle ore 21, l’Unità di strada dell’associazione In.Con.Tra. provvederà alla distribuzione di pacchi natalizi contenenti cibo, vestiti e coperte alle persone senza dimora. Alle ore 20 i volontari dell’associazione distribuiranno la cena in piazza Balenzano e presso la stazione centrale, con l’ausilio del foodtruck. Anche lunedì 26 dicembre, dalle ore 19.30 alle 21, l’associazione In.Con.Tra. provvederà a offrire un pasto caldo per cena sempre in piazza Balenzano e presso la stazione. Nella stessa giornata sarà attiva l’Unità di strada per la distruzione di cibo, vestiti e coperte.

Anche nelle giornate di festa del 24, 25 e 26 dicembre sarà attiva l’Unità di strada comunale, da tempo impegnata nella sensibilizzazione sui temi delle dipendenze e nell’orientamento ai servizi delle persone a più elevato rischio marginalità. Il camper dell'unità di strada effettuerà infatti delle soste nei luoghi dove gravitano abitualmente persone senza dimora e negli spazi di maggior aggregazione giovanile. Gli operatori saranno impegnati tutti i giorni, dalle ore 18 alle 24, per la distribuzione in favore delle persone senza dimora di coperte, bevande calde e fette di panettone. Il P.I.S. - Pronto intervento sociale (numero verde 800 093470 - tel. 080 8493594) sarà come sempre attivo tutti i giorni h24 per accogliere segnalazioni su chiunque si trovi in condizioni di difficoltà, anziani in stato di disagio e/o abbandono, donne vittime di violenza, minori in situazioni che richiedano immediato intervento sociale. Il servizio è promosso dall’assessorato al Welfare in rete con il Servizio sociale dei Municipi, la Polizia Municipale, le Forze dell’ordine, la Polfer, la Questura, la Prefettura, l’ASL, il Centro antiviolenza.