Premiati per il loro contributo alla comunità scientifica barese: il Comune celebra il fisico Fogli e il radiologo Florio

Due riconoscimenti per due grandi personalità della scienza che hanno portato lustro alla città. Cerimonia di premiazione stamattina in Comune per il professor Gianluigi Fogli, ordinario di Fisica teoria nell'Università di Bari e per il dottor Carlo Florio, radiologo insignito di diversi riconoscimenti internazionali nel campo delle diagnosi difficili.

Il professor Fogli, barese d'adozione, ha sviluppato tutta la sua carriera nell'Università di Bari, impreziosendola con centinaia di pubblicazioni e conferenze. “Sono molto grato all’amministrazione per questo riconoscimento - ha detto Gianluigi Fogli - perché la mia ormai sessantennale attività si è svolta nell’ambito dell’Università di Bari, e quindi tutta all’interno della città. Pur non essendo barese di nascita, ma di adozione, riconosco che proprio qui ho avuto la sensazione di aver prodotto un qualcosa di importante, grazie alla creazione di quel formidabile gruppo di scienziati, fisici teorici, oggi noto nell’ambiente scientifico come ‘Gruppo di Bari’. Bene, proprio questa creatura ci ha consentito di rappresentare, con grande impegno e grande orgoglio, la città nelle sedi scientifiche internazionali più importanti. Negli ultimi vent’anni, l’attività dell’équipe, punto di riferimento per i giovani studiosi, si è concentrata sulla fisica e l’astrofisica dei neutrini nei suoi molteplici aspetti teorici e fenomenologici”.

Il dottor Florio haraccontato la sua triplice vittoria (nel 2010, 2011 2013) della 'Weekly chest cases', il prestigioso riconoscimento assegnatogli dalla Società coreana di radiologia toracica, una delle più importanti istituzioni scientifiche internazionali. "Questa competizione che, per l’appunto, consiste nell’elaborare la risoluzione di un caso di patologia toracica a settimana - ha dichiarato Florio - mi ha insegnato una nuova metodologia di lavoro, e cioè la necessità di approfondire i casi giornalieri come se fossero, appunto, i casi della competizione suddetta e questo mood ha trasformato la mia vita professionale in una sfida caso per caso e credo che, nella real life, dovrebbe essere così per tutti".

Il sindaco di Bari, Anonio Decaro, ha premiato i due scienziati. "Sento spesso dire che tanti baresi, oppure non baresi ma che qui si sono formati, come il professor Fogli, attraversano la nostra comunità con la loro vita, le azioni quotidiane, la professionalità, tracciando un percorso per altre persone desiderose di affermarsi nel mondo, in tutti i campi - ha sottolineato il primo cittadino - Credo che questa considerazione possa applicarsi perfettamente a Gianluigi Fogli, cui oggi rendiamo omaggio, che ha costruito intorno alle proprie passioni e competenze un gruppo di lavoro straordinario, oggi riconosciuto ben oltre i confini nazionali. In Carlo Florio ho sempre riconosciuto un tratto umano straordinario, unito a un’altissima professionalità. Per questo, durante il passaggio fondamentale del giuramento d’Ippocrate di giovani neo-medici, al quale ho assistito qualche giorno fa, mi sono rivolto alle nuove leve portando come esempio proprio Carlo Florio, che grazie alla sua ricerca e alle sue competenze rappresenta un punto di riferimento per chi si affaccia nel mondo della medicina".