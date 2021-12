Una targa per la studentessa Betsalot, nominata alfiere della Repubblica: "Simbolo di una città generosa"

Una targa donata dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, per la 16enne di origini etiope - ma da anni residente nel quartire Carbonara di Bari - Betsalot Dereje Nigatu, nominata Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarrella per un suo gesto di grande generosità. Bets aveva deciso di condividere una borsa di studio con la migliore amica, assegnatale da “Save the children” nell'ambito di "Fuoriclasse" all'Istituto comprensivo 'Ceglie - Manzoni Lucarelli' di Bari, implementato nel capoluogo dall'Associazione Kreattiva.

La sua scuola e tutto il quarto Municipio hanno voluto celebrarla, con una cerimonia ufficiale tenutasi nel pomeriggio al plesso 'Manzoni Lucarelli', alla presenza dell'assessore Paola Romano, della presidente del Municipio 4, Grazia Albergo, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Puglia, Giuseppe Silipo e della dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Bari, Giuseppina Lotito.

"È il simbolo di una Bari accogliente, che non lascia indietro nessuno. Che sa distribuire anche quel poco che ha con chi ha bisogno" ha spiegato il sindaco Antonio Decaro.