Premio Covid per lavoratori Sanitaservice, medici specializzandi e operatori di Pronto Soccorso: via libera della Regione Puglia

La Regione accoglie le richieste dei sindacati: annullata la mobilitazione dei lavoratori prevista per domani davanti il palazzo della presidenza regionale. Con una nota del direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro, la Regione Puglia ha comunicato alle organizzazioni sindacali regionali di categoria Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl di "aver convocato le associazioni datoriali per la sottoscrizione delle intese ex art. 26 della legge 833/78 e di aver disposto alle Asl territoriali di liquidare il premio Covid spettante ai lavoratori Sanitaservice, medici specializzandi e operatori del sistema emergenza urgenza territoriale". Lo comunicano i sindacati, in una nota congiunta.

"Qualora l’impegno assunto dalla Regione a seguito della dichiarazione di mobilitazione sindacale dovesse essere rispettato, si metterebbe finalmente fine ad una condizione di insopportabile ingiustizia che per anni ha afflitto lavoratori e lavoratrici del sistema sanitario regionale - commentano i segretari generali delle categorie Gino Lonigro, Aldo Gemma e Paola Bruno - nonostante l’impegno e la professionalità dimostrati tanto in tempi ordinari quanto in un momento emergenziale quale quello pandemico caratterizzato anche dall’incorrere in sacrifici e rischi personali".

"Continueremo a vigilare - continuano i segretari - sia sull’attuazione delle disposizioni annunciate sia sull’adempimento delle ulteriori richieste contenute nella precedente nota inviata ai vertici della sanità regionale per un piano di assunzioni straordinario e una riorganizzazione della sanità territoriale per migliorare la qualità del lavoro e dei servizi per i cittadini pugliesi. Sospendiamo quindi momentaneamente la mobilitazione precedentemente annunciata per venerdì 15, pronti però a riprenderla lì dove dovessimo verificare il mancato rispetto degli impegni presi".