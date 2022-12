Premio Covid per gli operatori sanitari, l'assessore Palese scrive alle Asl: "Pagamento entro il 9 dicembre"

La Regione scrive ai direttori delle Asl pugliesi per sbloccare la situazione relativa alla mancata erogazione in busta paga del 'premio Covid' per gli operatori sanitari.

In mattinata, l'assessore alla Salute, Rocco Palese, e il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, hanno inviato una nota a tutte le direzioni delle Asl nella quale le invitano "a dare tempestiva applicazione, entro il prossimo 9 dicembre, della delibera di giunta" che prevede il pagamento del premio covid per il personale sanitario. "La disposizione giuntale - si legge nella nota a firma di Palese e Montanaro - a tale riguardo prevede che per quanto attiene tutti i provvedimenti il riconoscimento del rimborso dell'incremento tariffario e delle funzioni di cui al DM 12/08/2021, le AASSLL potranno procedere ad effettuare, entro 60 gg dalla presentazione della rendicontazione, una liquidazione a titolo di accordo (acconto) nella misura del 50% di quanto rendicontato dalle strutture private accreditate". "La liquidazione totale, da effettuarsi entro 120 giorni dalla presentazione della rendicontazione è subordinata alla verifica della stessa, presentata da ciascuna struttura privata accreditata nel rispetto delle modalità riportate nel presente documento" dopo si procederà alla determinazione della valorizzazione economica per ciascuna struttura privata accreditata dell'incremento tariffario e relativa funzione.

A sollevare la questione della mancata erogazione del premio è stato nei giorni scorsi, tra gli altri, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Michele Picaro: “Era stato preso un impegno dalla Regione Puglia con i sindacati - scriveva Picaro in una nota - entro il 30 novembre (vale a dire ieri) sarebbe stato pagato il premio Covid agli operatori sanitari. Così non è stato, nei giorni scorsi ne avevo parlato con l’assessore alla Sanità, Rocco Palese, che mi aveva assicurato tutta la sua disponibilità a risolvere il problema. Non mettiamo in dubbio la parola dell’assessore e siamo consapevoli delle difficoltà che si riscontrano per la mancanza di adeguato personale, ma auspichiamo che vi sia al più presto, da parte del Dipartimento, l’autorizzazione alle Asl di procedere al pagamento, entro il prossimo 5 dicembre, in modo che il premio Covid sia anche una sorta di regalo di Natale verso chi è stato in prima linea durante il difficile periodo Covid.”