Campione d’Europa under 18 nella sprint race di Sup: dal Comune un premio per l'atleta barese Nicolò Ricco

A ottobre scorso è diventato campione d’Europa 2023 under 18 nella sprint race di Sup - Stand Up Paddle - conquistando l'oro nella competizione che si è tenuta nella città di Peniche, in Portogallo. Nicolò Ricco, giovane atleta barese del Circolo Canottieri Barion, questa mattina a Palazzo di Città ha ricevuto un riconoscimento dell’amministrazione comunale per meriti sportivi. Alla premiazione, insieme all'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, sono intervenuti il presidente del Circolo Barion Francesco Rossiello, il direttore sportivo del Barion Carlo Quaranta, il dirigente della sezione Sup del Barion Fabio Di Cosmo, l’allenatore del ragazzo Elias Alpino, Anna Occhiogrosso della scuola Big Eye e la dirigente del liceo classico Orazio Flacco Maria Rosaria Gioncada.

“Siamo felici di consegnare questo riconoscimento a Nicolò, giovane atleta barese che con impegno e talento si è affermato come campione d’Europa - ha esordito Pietro Petruzzelli -. Il percorso di Nicolò, mi pace ricordarlo, è iniziato praticando sup con l’associazione Big Eye grazie al progetto dell’amministrazione comunale Rotta verso Bari, nato per promuovere la pratica gratuita degli sport nautici. Dal 2016, anno in cui è iniziato il progetto, oltre 4.000 ragazzi hanno seguito i corsi di vela, canoa, sup e windsurf, a dimostrazione dell’importanza delle politiche pubbliche di avvicinamento allo sport promosse dall’amministrazione comunale. Altro elemento chiave di questo successo è rappresentato da una scuola, il Flacco, che è in grado di non cedere il passo rispetto alle esigenze formative del ragazzo ma ne che aiuta e sostiene gli impegni sportivi grazie a un percorso formativo personalizzato”.

“Ringrazio Nicolò per aver regalato alla nostra scuola questo momento importante - ha detto l Rosaria Gioncada - e gli auguro ogni successo, sportivo e scolastico. Come scuola siamo contenti del crescente coinvolgimento di sempre più studenti nel progetto di studente atleta, perché crediamo nell’importanza e nel valore dello sport. Auguro a Nicolò di perseverare e di seguire sempre i suoi sogni”.

“Per raggiungere questi risultati internazionali, accanto alla quotidianità dell’allenamento e alla perseveranza, i giovani atleti affrontano una vita molto complessa, che richiede parecchi sacrifici per studiare e allenarsi con continuità - ha aggiunto Carlo Quaranta -. Per questo rivolgo un ringraziamento anche ai genitori di questi ragazzi, perché li sostengono nel mantenere entrambe le carriere, scolastica e sportiva, in modo che possano crescere sia negli studi che nello sport”.

“Diventare campione d’Europa è stata una vittoria molto importante per me, mi ha reso molto orgoglioso delle mie capacità e del mio potenziale - ha concluso Nicolò Ricco -. Ringrazio il circolo Barion, Anna per aver sempre creduto in me e la scuola per essere stata sempre dalla mia parte. È stato, per me, il coronamento di tanti anni di impegno, di allenamento, a volte di sacrifici, anche se non mi piace parlare di sacrifici perché per me il momento dell’allenamento e il contatto con il mare è uno dei momenti più belli della giornata”.