Oblio oncologico, presentata una mozione in Consiglio regionale: "Una legge contro le discriminazioni nei confronti di malati e guariti"

Una disciplina normativa regionale che prevenga, in Puglia, le discriminazioni sociali nei confronti dei malati oncologici e di coloro che sono guariti dalla patologia. È stata presentata, in Consiglio regionale dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, una mozione per impegnare la Giunta ad intraprendere iniziative finalizzate al diritto all’oblio oncologico.

"Chiediamo di adottare iniziative volte alla prevenzione attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti possibili al fine di garantire tutte le forme di screening, diagnosi e terapie opportune su tutto il territorio regionale - sottolineano i consiglieri firmatari della mozione - L’adozione di iniziative di competenza finalizzate alla prevenzione, nonché ad evitare discriminazioni sociali nei confronti dei malati oncologici, anche prevedendo l'istituzione di un comitato di monitoraggio con il compito di valutare le pratiche discriminatorie. Necessario sensibilizzare, nel limite delle proprie competenze e con apposite campagne di informazione, la popolazione alla cultura della 'guarigione dal cancro', nonché intraprendere iniziative normative volte al riconoscimento giuridico di una 'guarigione dal cancro', che affinché la mancata tutela del diritto all'oblio oncologico integri un'ipotesi discriminatoria in ambito lavorativo censurabile da parte degli organi preposti al controllo".

"Bisogna inoltre intraprendere iniziative in tutte le sedi opportune, ivi compresa la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - concludono i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia - volte alla promozione della definizione di un quadro normativo ottimale per rimuovere ogni ostacolo al fine di garantire il diritto a tutti i cittadini non più soggetti a cure tumorali, di poter accedere al mondo del lavoro, a servizi economici e finanziari. Così come è necessario intraprendere percorsi finalizzati all'adozione di minori anche in attuazione alle disposizioni riportate dalla risoluzione europea del 16 febbraio 2022".