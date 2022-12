Museo del Bari, ecco il calendario 2023 con le foto delle maglie storiche

Presentata ieri nel capoluogo pugliese l'iniziativa solidale del 'Calendario del Museo del Bari Calcio 2023'. Il progetto, promosso dal Museo del Bari e dallo Csen, è volto a raccogliere risorse per l'ex orfanotrofio di Bari e per un giovane fragile di Mola di Bari. La raccolta fondi avverrà attraverso la vendita del calendario, nel quale ogni mese è accompagnato dalla fotografia di una maglia storica del club vicino a un monumento identitario della città.

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, durante la presentazione dell'iniziativa in Comune ha sottolineato "il ruolo delle associazioni per una lodevole azione sussidiaria rispetto alle istituzioni, a sostegno delle fragilità". "Quando il calcio incontra la solidarietà - ha sottolineato l'assessore comunale allo Sport, Pietro Petruzzelli, nella parole raccolte dall'Ansa, - può rilanciare e moltiplicare i messaggi positivi per la città".

Nelle foto del calendario, immortalata anche la maglia storica dell'annata calcistica 1957/58. "Un calciatore non indossa solo una maglia ma una storia, e rappresenta una città", ha commentato l'ex bomber biancorosso Igor Protti, giunto a Bari per promuovere il calendario.