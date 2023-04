La grande danza in scena a Bari: il Teatro Kismet ospita la rassegna 'Dab Spring 23'

Sei coreografie, tutte al Teatro Kismet, regaleranno a Bari le emozioni della grande danza. È stato presentato questa mattina, a Palazzo di Città, 'Dab Spring 2023', il cartellone di spettacoli di danza che si inserisce nella stagione teatrale 2022/23 del Comune, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

La rassegna è in programma dal 24 aprile al 14 maggio, avrà un prosecuzione nella prossimo autunno con altri 4 spettacoli in programma dal 15 al 29 novembre.

In cantiere, inoltre, una nuova iniziativa realizzata per valorizzare l’operato delle scuole di danza del territorio: prenderà il via, a fine primavera e si concluderà all’inizio della prossima stagione teatrale del Comune di Bari. Gli spettacoli saranno ospitati nel Teatro Piccinni.

I biglietti per assistere agli spettacoli di Dub Spring avranno un costo di 12 euro per ciascun evento, sono acquistabili anche i mini abbonamenti 'Dab Spring Card' (3 serate a scelta al costo di 18 euro) e 'Dab Spring Full' (5 serate al costo di 25 euro).

I biglietti ridotti (10 euro) saranno concessi a gruppi di almeno 10 persone, agli abbonati alla Stagione teatrale del Piccinni 2022/23, a Dab Piccinni 2023 e alla Stagione 22/23 della Camerata Musicale Barese, agli allievi e insegnanti delle scuole di danza dell’Area Metropolitana di Bari.

I biglietti ridottissimi (8 euro)i e l’abbonamento Full saranno concessi a studenti e docenti del liceo coreutico di Bari e di Uniba, a danzatori e coreografi non ospitati in Dab23, alle scuole di danza aderenti al progetto #infludancer e agli associati Big lovers.

È possibile acquistare i biglietti online su www.vivaticket.com, presso il botteghino del Teatro Piccinni fino al 23 aprile e nei giorni 27 aprile e 13 maggio (dalle 17 alle 20), in tutti i punti vendita Vivaticket e la sera dello spettacolo presso il botteghino del Teatro Kismet a partire dalle ore 18.

Per l’acquisto dei biglietti si accettano prenotazioni telefoniche e via mail ai contatti: 389.2389142 e prenotazionidab@gmail.com.