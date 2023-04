'Percoco, il mostro d'Italia': al cinema la vicenda di cronaca nera che sconvolse Bari negli anni '50

Presentata, questa mattina nel capoluogo pugliese, la pellicola 'true crime': racconta la drammatica vicenda del giovane barese che nel 1956 uccise i genitori ed un fratello, nascondendo i cadaveri in casa per 10 giorni

Il primo film 'true crime' italiano racconta una vicenda di cronaca nera della Bari anni '50. Il genere cinematografico, vero protagonista moderno delle sale cinematografiche e delle piattaforme digitali, è condensato nella pellicola 'Percoco, il mostro d'Italia' presentata questa mattina nel capoluogo pugliese.

L'opera cinematografica, realizzata dal regista Pierluigi Ferrandini, è tratta dal libro della scrittore barese Marcello Introna: il volume intitolato 'Percoco', best seller edito da Mondadori giunto ormai alla quinta ristampa, racconta la drammatica storia del giovane Franco Percoco che, nella folle notte del 27 maggio 1956, uccise i genitori ed un fratello. Percoco continuò a condurre la sua vita con inquietante leggerezza, fra amici e divertimenti, nascondendo i cadaveri per 10 giorni in casa, a Bari.

Il film ripercorre quei drammatici 10 giorni successivi all'assassinio e indaga sul lato oscuro nel carattere del protagonista. La pellicola sarà nelle sale cinematografiche, in anteprima dal prossimo 13 aprile.