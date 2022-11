Scatta il 'primo ciak' per il progetto vincitore del bando regionale contro le mafie: al via le riprese del docufilm 'Se fosse possibile'

Le riprese, interamente girate a Bari, cominceranno questa sera, dopo il laboratorio aritstico svolto nelle scorse settimane per lo studio della sceneggiatura e del messaggio sociale da diffondere. Il docufilm 'Se fosse possibile', promosso dall’Aps Promoter & Planner, vincitrice del bando regionale Por Puglia Fesr-Fse 2014-2020 'Bellezza e Legalità per una Puglia libera dalle mafie', si avvia alla realizzazione pratica: il progetto filmico, a cura del regista Antonio Centomani, vede la partecipazione di professionisti del mondo del teatro e di giovani esordienti dell’hub 'Spazio13' che collaboreranno come attori, comparse speciali, aiuti regista, assistenti e video operatori.

Il cortometraggio, le cui riprese si concluderanno il prossimo 11 dicembre, sarà iscritto a diversi festival internazionali: la pellicola ha l'obiettivo di coinvolgere il pubblico giovanile attraverso il racconto della storia di tre ragazzi che cercano di sconfiggere l’emarginazione derivata dal loro contesto sociale provando a realizzare i loro sogni, primo fra tutti quello della musica.

Stamattina il progetto è stato presentato nella sala consiliare di Palazzo di Città. "Bari è la città scelta come sfondo di questa bellissima attività filmica - ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale, Michelangelo Cavone - legata agli obiettivi di antimafia sociale, probabilmente la forma più sana di ribellione alla criminalità in ogni sua manifestazione che la comunità locale può mettere in atto. Mi fa piacere ricordare che nel 2007 è stato avviato proprio da questo Comune il primo ufficio per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata per il coordinamento di azioni costruttive di promozione della legalità che vedono come naturale prosecuzione attività lodevoli come quella che presentiamo oggi".

"La visione che ci ha ispirato nella stesura della sceneggiatura - ha precisato il regista Antonio Centomani - è quella di regalare al pubblico che guarderà questo cortometraggio la possibilità di percepire qual è il bene più importante che abbiamo, ovvero il potere del cambiamento che è proprio delle giovani generazioni e il loro diritto di sognare liberamente, a prescindere dalle condizioni sociali di provenienza".