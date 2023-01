Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Venerdì 27 gennaio a partire dalle 18.00 nella suggestiva cornice del Museo Civico di Bari si terrà la presentazione del libro Baresi nel cuore racconti (Edizioni dal sud) in un evento culturale promosso dal private banker di Banca Generali, Francesco Notaro. L’evento sarà presentato da Cinzia Cognetti che dialogherà con l’editore Andrea Ponticelli e con alcuni degli scrittori dell’antologia. Ventidue scrittori raccontano la società, la tradizione, l’essenza e l’autenticità delle varie anime del Capoluogo pugliese. Durante la presentazione interverranno anche Leonardo Palmisano e Annalisa Tararella per un omaggio alla memoria di Alessio Viola. Interverrà anche Piero Meli, membro del direttivo dell’associazione WeAreInBari per la premiazione del contest fotografico #baresinelcuore. Appuntamento venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 18.00 – Bari Museo Civico AUTORI: Donato Altomare, Domi Bufi, Davide Ceddìa, Antonella Daloiso, Antonella De Biasi, Alfredo De Giovanni, Frank Detari, Saverio Fragassi, Antonio V. Gelormini, Annalaura Giannelli, Patrizia Grande, Federica Introna, Marcello Introna, Vito Antonio Loprieno, Piero Meli, Andrea Quintili, Tommaso Russo, Arcangelo Scattaglia, Luigina Sgarro, Mariella Sivo, Irene Stolfa, Mariella Strippoli. Scheda tecnica: Titolo: “Baresi nel cuore” racconti a cura di Vito Introna Casa Editrice: Edizioni dal Sud Categoria: narrativa Codice ISBN: 978-88-7553-341-0