Presepi all'uncinetto, tra i trulli e 'in scatola', ma il più bello l'hanno realizzato padre e figlia: "Il senso del Natale è condividere momenti come questi"

Quel che è certo è che il presepe per Filippo Ferrarese e la figlia Annarita è una passione di famiglia. Un'opera maestosa, lunga 5 metri e alta due, per una speciale Natività con figure in movimento premiata questa mattina nella sede del primo Municipio: hanno infatti ottenuto il primo posto nell'edizione 2022 del concorso dei presepi casalinghi indetto dal Circolo Acli Dalfino di Bari vecchia. Oltre 30 i concorrenti, non solo sul territorio barese, visto che le proposte sono arrivate anche da Cosenza, come racconta il presidente del Circolo Acli Dalfino, Michele Fanelli. E intanto la coppia di vincitori ha già le idee chiare su come migliorare la propria creazione per il prossimo anno.