I presepi di 'SpaccaBari' si trasferiscono nelle vetrine dei negozi in centro: "Mostra annullata per le restrizioni Covid"

Si potranno così ammirare in corso Vittorio Emanuele, via Argiro e via Sparano. "Il 2020 è l’anno in cui il percorso di vita è segnato da una quotidianità di ostacoli sia sul fronte della salute sia su quello economico" spiegano gli organizzatori