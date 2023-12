Presepi artigianali realizzati dai detenuti del Carcere di Bari e dell'Istituto minorile Fornelli: "Saranno distribuiti ai parroci"

I giovani e gli adulti della Casa Circondariale di Bari insieme ai ragazzi dell’Istituto Penale per i Minorenni Fornelli di Bari, in occasione della festività del Santo Natale 2023, presentano un piccolo presepe artigianale corredato di auguri natalizi: l'opera li ha visti protagonisti di un laboratorio sinodale, basato sulla creatività e sulla manualità artistica.

"Quest’anno, per una provvidenziale coincidenza questa opera presepiale si incastona nella memoria del presepe di Greccio che celebra il suo 800centesimo anniversario dalla sua 'invenzione' ad opera di San Francesco D’Assisi - si legge in una nota dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto - Facendo discernimento dei 'segni dei tempi' non potevamo non pensare a ciò che stiamo vivendo oggi dove continuano forti a spirare venti di guerra; abbiamo scelto di riflettere sul tema dell’umiltà e dell’Umanità, perché a Natale tutto ci parla di umiltà e di umanità; i segni che lo accompagnano sono segni umani e umili: la stalla, la paglia, la mangiatoia, i pastori, come pure la semplicità della vita di Maria e Giuseppe".

Venerdì 15 dicembre, durante il Ritiro Spirituale dei sacerdoti presso l’Oasi Santa Maria in Cassano Murge, con la presenza di un detenuto, sarà distribuito ai parroci il presepe realizzato a mano dai detenuti.