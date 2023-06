A Bari il presidio dei sindacati per la difesa della Sanità Pubblica: "Problemi irrisolti, non riceviamo risposte"

La protesta si sta svolgendo davanti il palazzo della presidenza regionale, sul lungomare di Bari. È iniziato questa mattina il presidio dei sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursind, Nursing up e Intersindacale medici in difesa del sistema sanitario pubblico.

I lavoratori, secondo quanto riporta l'Ansa, chiedono il rifinanziamento del fondo sanitario nazionale, il piano straordinario delle assunzioni in sanità e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale.

"A Bari siamo con lavoratori e cittadini a difesa del sistema sanitario pubblico e della Salute. Oggi manifestiamo tutto il nostro dissenso e la grande delusione su una serie di questioni rimaste in sospeso e senza risposta", scrive la Cisl Fp Bari in un post sulla sua pagina facebook.

"Non toccateci la salute !in piazza per lavoratori e cittadini Funzione Pubblica", si legge in un post della Fp Cgil Bari.