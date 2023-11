Prevenzione del diabete, a Bari un progetto per sensibilizzare studenti e famiglie

Un incontro per informare alunni, genitori e insegnanti e sensibilizzarli alla prevenzione del diabete. E' l'iniziativa sperimentale di prevenzione promossa dal Comune di Bari in collaborazione con Medtronic Italia, e presentata questa mattina a Palazzo di Città, in occasione della 'Giornata mondiale del diabete', dall’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano, dal senior business director diabetes di Medtronic Italia Luigi Morgese e dalla coordinatrice educativa e didattica dell’Istituto Margherita di Bari Katia Blasi.

Il progetto pilota coinvolgerà l’Istituto Margherita di Bari, dove si terrà un incontro, in programma il prossimo 13 dicembre, con alunni, genitori e docenti per sensibilizzarli su queste tematiche, alla presenza di un clinico esperto, e la contestuale illustrazione di alcune iniziative interattive realizzate da Medtronic, come la “Blue Balloon Challenge”, “Un T1po di cui prendersi cura” e “Unstoppable”. L’obiettivo è quello di siglare, in un secondo momento, un protocollo di intesa con il quale estendere l’iniziativa di sensibilizzazione ad altre scuole primarie e secondarie di primo grado della città.

Chi soffre di diabete deve seguire quotidianamente molte regole per tenere costantemente sotto controllo la propria condizione, per quanto riguarda i livelli glicemici e i fattori di rischio che incidono su tali livelli, vivendo quindi una quotidianità fatta di attenzioni mai trascurabili. Secondo l’ultimo Report dell’Italian Diabetes Barometer 2022, nel nostro Paese si stimano circa 3,5 milioni di persone con diabete e, di queste, sono circa 300mila (lo 0,5% circa della popolazione italiana) quelle affette da diabete di tipo 1.

“Siamo profondamente convinti dell’importanza della prevenzione e dell’informazione in ambito sanitario - commenta Paola Romano -. Con tantissime realtà, infatti, siamo già impegnati in campagne quotidiane che spesso riguardano proprio la prevenzione e la gestione di diverse patologie. Questo progetto pilota si inserisce, quindi, in una programmazione più ampia, e siamo molto contenti di farlo partire. È fondamentale raccontare e fare informazione sui temi che riguardano il diabete, anche per eliminare ogni forma di stigma o di tabù. Bambine e bambini, con le loro famiglie, devono essere consapevoli che oggi, grazie alla ricerca scientifica, si può vivere una vita normale ed equilibrata, nel rispetto delle prescrizioni mediche. Per questo vogliamo rafforzare sempre più la conoscenza di questa patologia, in modo da contribuire a prevenirla, sostenere e includere chi ci convive, e intendiamo farlo partendo proprio dai più piccoli, dalle scuole e dalle famiglie”.

“Come Istituto Margherita siamo felici di accogliere questa iniziativa - commenta Katia Blasi -. È fondamentale promuovere, a partire dalle scuole, i corretti stili di vita e tutte le informazioni che possono favorire il benessere, che non deve essere solo fisico ma biopsico-sociale. Per noi, infatti, questa non è solo una responsabilità educativa verso i ragazzi e le ragazze ma anche un importantissimo dovere civico e sociale. L’entusiasmo con il quale ci è stato presentato questo progetto ha fatto sì che lo potessimo accogliere subito nella nostra scuola. In questo modo rafforzeremo il nostro supporto nei confronti di bambine e bambini con questa patologia e diffonderemo informazioni corrette in modo ampio, sensibilizzando alunni, docenti e famiglie”.

“Medtronic è un’azienda che da oltre 30 anni è impegnata a portare innovazione nella terapia del diabete. L’innovazione scientifica e tecnologica oggi permette di gestire il diabete con minore complessità, a vantaggio di una sempre migliore qualità della vita delle persone con diabete. La nostra sinergia di missione sociale con l’ambito sanitario ci spinge a impegnarci con entusiasmo per sensibilizzare la popolazione su questi temi - dichiara Luigi Morgese -. Tutte le nostre iniziative hanno infatti l’obiettivo di abbattere i pregiudizi intorno a chi convive con il diabete e di promuovere una maggiore e più corretta informazione su questa condizione. Siamo quindi lieti di collaborare con chi, insieme a noi, contribuisce a dare a queste campagne la massima visibilità”.

Le campagne informative

La #BlueBalloonChallenge è una campagna internazionale di Medtronic che vuole promuovere una migliore comprensione di cosa significhi convivere con il diabete, attraverso la metafora del “palloncino blu”, tenuto in equilibrio durante le attività quotidiane. La campagna quest’anno si compone di un video (“Insieme per rendere visibile l’invisibile”), una challenge sui social e la presenza di un motorhome in alcune delle più importanti piazze italiane per coinvolgere dal vivo le persone a partecipare alla #BlueBalloonChallenge. Per ciascun contenuto condiviso sui social dalle persone con l’hashtag #BlueBalloonChallenge e tag @medtronicita, Medtronic donerà 5 euro in favore della non profit Life for a Child, organizzazione che aiuta bambini e ragazzi con diabete nei Paesi in via di sviluppo. Unstoppable, invece, è un programma digitale di educazione civica e sensibilizzazione per favorire la consapevolezza sul diabete, sfatare gli stereotipi e sensibilizzare il pubblico scolastico. Il programma è realizzato da CivicaMente, con il supporto di Medtronic, e mette a disposizione degli insegnanti, all’interno del portale Educazionedigitale.it di Civicamente, del materiale che consente agli insegnanti di condurre lezioni interattive, attraverso guide, documenti formativi e giochi situazionali.

“Un T1po di cui prendersi cura” è una serie, digitale e cartacea, per favorire l’inclusione dei bambini con diabete di tipo 1 nei vari contesti della vita di tutti i giorni e aiutare gli adulti che li circondano (insegnanti, tutor nell’attività sportiva) a prendersi cura di loro in modo più consapevole, favorendo l’inclusione dei bambini nel contesto scolastico o in quello dell’attività sportiva in generale. Con cartoni animati e fumetti a episodi viene spiegato il diabete con parole semplici, attraverso le storie di tre amici, accompagnati dalla mascotte “Lenny” che è portatore di un microinfusore di insulina. Ogni puntata è dedicata ad un argomento specifico, come, ad esempio, i sintomi legati al diabete di tipo 1, la gestione dell’alimentazione, l’attività sportiva, le ipo e le iper glicemie.