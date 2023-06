L'Hiv sconfitto dalla prevenzione: a Bari nascono le 'Unità di strada' per informare i giovani

Politiche sociali, città sempre più a misura del paziente. Francesca Bottalico, Assessore al Welfare Comune di Bari, lancia le 'Unità di strada' per fare formazione e informazione in favore dei più giovani. L’annuncio è avvenuto durante la conferenza stampa della mostra 'Una Storia Positiva', con le opere del fotografo documentarista Simone Cerio dedicate all’inclusione in contrapposizione allo stigma dell'Hiv, ospitata presso l’ex Palazzo delle Poste, in Piazza Cesare Battisti, a Bari.

"Per noi si tratta di una grande occasione scientifica, ma è anche il rinnovo di una responsabilità da un punto di vista istituzionale - ha dichiarato Francesca Bottalico - Abbiamo sempre creduto che fare formazione, informazione e prevenzione fosse fondamentale per la salute di tutti i cittadini, sia per quelli vulnerabili che per quelli che un domani potrebbero trovarsi in una condizione di vulnerabilità sanitaria. In questa direzione abbiamo già avviato, ma consolideremo nei prossimi anni, delle attività importanti di educazione con le nuove generazioni: non solo all’interno delle scuole, attraverso delle 'Unità di Strada', ma anche nei luoghi di aggregazione, tramite strumenti e linguaggi giovanili, come quello dei social network, nonché formando operatori sociali e sanitari, affinché possano essere antenne informative della popolazione.Contemporaneamente cerchiamo di informare ed educare i ragazzi, affinché parlino ad altri loro coetanei, e i genitori, affinché i più giovani abbiano una corretta informazione anche all'interno della loro dimensione familiare. Il nostro obiettivo è quello di creare un legame di fiducia, perché nessuno si senta solo, per combattere lo stigma e per chiedere supporto e approfondimento medico in qualsiasi situazione".