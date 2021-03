Meteo, marzo 'saluta' con il bel tempo nel Barese: temperature in salita

Dopo le piogge che hanno inaugurato la scorsa settimana, gli ultimi giorni di marzo saranno all'insegna del bel tempo su Bari e provincia. Come indicato sul sito di 3bmeteo.com, dal 29 marzo al 4 aprile è previsto un meteo prevalentemente sereno, con momenti di cielo coperto. Cala anche l'intensità del vento, dopo le allerte meteo che hanno interessato la Puglia negli scorsi giorni.

Il commento del previsore di 3bMeteo: A Bari domani nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2108m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Terra di Bari

LUNEDI': seppur parzialmente disturbato da infiltrazioni d'aria fresca dai Balcani sul suo bordo orientale, l'anticiclone è ancora garanzia di condizioni di tempo stabile su Puglia, Basilicata e Molise; da segnalare solo qualche sterile velatura di passaggio e, al pomeriggio, il consueto sviluppo di modesti addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi, ma senza fenomeni associati. Temperature in ulteriore lieve rialzo sui settori ionici, in lieve flessione lungo l'Adriatico. Venti deboli, in rotazione dai quadranti nordoccidentali con locali rinforzi sul Salento. Mari poco mossi.