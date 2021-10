Meteo, settimana 'bagnata' su Bari e provincia: tornano i temporali, temperature in calo

Tornano i temporali su Bari e provincia: come attestano le previsioni di 3bmeteo.com la settimana dal 4 al 10 ottobre vedrà frequenti piogge fino al week-end. Con eccezione di lunedì 4 e mercoledì 6 ottobre, in cui il cielo sarà soleggiato con momenti di coperto. I fenomeni temporaleschi porteranno a un generale abbassamento delle temperature, che si attestano in media tra i 16 e i 18 gradi. Non mancheranno però giornate particolarmente calde, come quella di martedì 5 ottobre, quando il termometro arriverà a toccare i 29 gradi.

Nel settore climatico Terra di Bari

LUNEDI': più sole al mattino mentre nel pomeriggio le nubi aumenteranno su Appennino e versanti ionici della Puglia ma senza fenomeni associati e in un contesto comunque mite e gradevole. Temperature in aumento. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione; Zero termico nell'intorno di 3800 metri. Mare mosso.