Tra nuvole e rischio piogge, inizio settimana all'insegna del tempo instabile

Un lunedì tra nubi sparse alternate a schiarite, e possibili deboli piogge in serata. Sarà un inizio settimana all'insegna del tempo instabile e variabile, almeno fino a mercoledì. Vediamo quali sono le previsioni formulate per i prossimi due giorni dagli esperti di 3bmeteo.com.

Lunedì 7 giugno - A Bari domani nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3321m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio tesi e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Nel settore climatico Terra di Bari: Pressione in ulteriore calo sulle nostre regioni stante il transito di una circolazione depressionaria tra Balcani e basso Adriatico. Tempo a tratti instabile con piogge sparse al mattino tra Lucania e Medio-alta Puglia, in intensificazione poi nel corso del pomeriggio su Appennino, Materano e Murge con rischio anche di locali temporali. Migliora parzialmente in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali. Zero termico nell'intorno di 3650 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Martedì 8 giugno- A Bari dopodomani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3306m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. Nel settore climatico Terra di Bari: la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca in serata responsabile di schiarite. Nello specifico su Daunia e murge cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; su Tavoliere, litorale adriatico settentrionale e litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale adriatico meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul Salento cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell'intorno di 3350 metri. Basso Adriatico poco mosso; Canale d'Otranto da poco mosso a mosso.

Allerta gialla per temporali in Puglia

Per la giornata di domani, 7 giugno, la Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di criticità (allerta gialla dalla mezzanotte e per le successive 20 ore) precipitazioni "sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sulle zone Sub-Appenniniche; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati", e temperature "in generale calo".