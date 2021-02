Neve e vento apriranno la settimana nel Barese: scatta l'allerta meteo. Le previsioni fino al 21 febbraio

Inizio di settimana di fatto identico al week-end secondo le previsioni di 3bmeteo.com. Le temperature rimarranno basse fino a mercoledì 17, per poi risalire fino a toccare i 14 gradi

Settimana che si aprirà con venti di burrasca e neve nel Barese. Di fatto una replica del meteo visto nella giornata di domenica, secondo quanto indicato dal bollettino della Protezione civile, che nella giornata di lunedì 15 febbraio ha anche diramato l'allerta meteo gialla per rischio neve e vento dalla mezzanotte di oggi e per le successive 20 ore. In particolare sono previste "nevicate al di sopra dei 100-300 m, localmente fino al livello del mare, su Puglia centrale,con apporti al suolo deboli. Venti forti da nord o nordest, con raffiche di burrasca o burrasca forte sui rilievi appenninici e Puglia meridionale, tendenti ad attuazione dalla serata".

Le previsioni meteo per la settimana

La situazione andrà a migliorare nel resto della settimana, secondo le previsioni di 3bmeteo infatti è previsto un aumento delle temperature, che si accompagnerà a cielo a tratti sereno e a tratti nuvoloso, ma con un calo dell'intensità del vento. Meteo coperto anche nel week-end del 19 e 20 febbraio, in cui non

Per quanto riguarda le temperature, è previsto un inizio di settimana più freddo - lunedì e martedì si toccheranno i 4 gradi - per poi salire a partire da mercoledì: la colonnina di mercurio non scenderò oltre i 9 gradi nella giornata di sabato 20 febbraio. Le massime si attesterannno invece tra i 9 e i 14 gradi, con venerdì 19 febbraio giorno più 'caldo' della settimana.

