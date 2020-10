Prima i temporali, poi il sereno torna fino al week-end: ottobre saluta con un meteo 'a due facce'

Temporali e sole splendente si alterneranno fino all'inizio di novembre: è un meteo 'a due facce', quello che caratterizzerà la provincia barese dal 26 ottobre al primo novembre. In particolare, come si legge nelle previsioni di 3B Meteo, il maltempo caratterizzerà soprattutto le giornate di martedì e mercoledì, per poi lasciare il passo al meteo sereno anche nel week-end, con leggere schiarite.

Per quanto riguarda le temperature, non sono previsti particolari picchi: la colonnina di mercurio oscillerà tra gli 11 e i 19 gradi, nella media delle temperature autunnali.