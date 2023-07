Ondata di calore su Bari, i meteorologi: "Inizio settimana bollente, ma dal 27 luglio si torna alle medie stagionali"

La settimana inizierà ancora all'insegna del grande caldo, ma poi giungerà l'atteso (lieve) abbassamento delle temperature. Bari rimarrà stretta nella morsa dell'ondata di calore almeno fino a mercoledì prossimo: secondo le previsioni dell'esperto Francesco Del Francia di 3Bmeteo, infatti, tra il 24 e il 25 luglio le temperature nel capoluogo pugliese dovrebbero oscillare fra 37 e 41 gradi, con valori minimi anch'essi elevati e superiori ai 27 gradi. L'afa si farà sentire in modo consistente.

In questa settimana, dunque, si potranno notare due distinte fasi sulla Puglia entro il medio termine: la prima, entro il 27 luglio, sarà contraddistinta da una nuova ondata di calore e quindi gran caldo e afa in ulteriore intensificazione. Nel corso di martedì 25 luglio, si toccheranno punte anche di 10 gradi superiori alle medie stagionali. In alcune zone della regione potrebbero registrarsi valori massimi fra i 43 e 46 gradi, in particolare sul Tavoliere, e sulle pianure dell'entroterra dell'area di Bari, della Valle d'Itria e del Salento.

Le buone notizie arriveranno nella seconda parte della settimana: da giovedì 27 luglio, infatti, sino all'incirca alla prima settimana di agosto, la linea di tendenza vedrebbe un progressivo ritorno a temperature nelle medie stagionali (a tratti di poco superiori, a tratti di poco inferiori), con la probabile comparsa di maggiore variabilità o locale instabilità pomeridiana, specie nell'entroterra, e in particolare con l'arrivo di agosto. Per un po' di fresco, dunque, bisognerà pazientare fino a giovedì prossimo.