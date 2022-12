Meteo, dicembre si chiude all'insegna del bel tempo: massime sfiorano i 20 gradi, Capodanno si festeggia con il sereno

Settimana all'insegna del bel tempo quella che ci accompagna al nuovo anno. Le previsioni di 3bmeteo dal 26 dicembre al primo gennaio per la provincia barese mostrano un meteo prevalentemente sereno con rari fenomeni nuvolosi soprattutto a partire da metà settimana. Anche il giorno di Capodanno il clima sembra favorire le gite fuori porta per i baresi.

Per quanto riguarda le temperature, rimarranno in linea con quelle degli ultimi giorni, arrivando a inizio settimana anche a sfiorare i 20 gradi. Le minime invece toccheranno i 9 gradi, senza grandi sbalzi.

Commento del previsore Sud Est

LUNEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, murge e litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sul Tavoliere tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino; sul litorale adriatico meridionale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sul litorale ionico giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sul Salento nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. Molto nuvoloso in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3450 metri. Basso Adriatico e Canale d'Otranto poco mosso.

