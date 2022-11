Il maltempo si allontana da Bari, i meteorologi: "Cieli sereni nei prossimi giorni, ma rischio pioggia nel week end"

La nuova settimana inizierà all'insegna del bel tempo su Bari e provincia. Secondo le previsioni dell'esperto Andrea Bonina di 3Bmeteo, infatti, da domani saremo "in compagnia di condizioni meteo ottimali con cielo sereno". I venti di tramontana, segnalati anche dalla Protezione Civile, perderanno d'intensità con il passare delle ore nella giornata di lunedì. Le correnti d'aria fredda spazzeranno lontano dal capoluogo pugliese le perturbazioni che hanno imperversato durante questo week end, offrendo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata.

Le temperature saranno stabili fino a giovedì prossimo, con massime di 19 gradi e minime di 12. Il sole dovrebbe nuovamente lasciare spazio, nel prossimo fine settimana, alla pioggia: da venerdì a domenica, infatti, i meteorologi di 3Bmeteo prevedono l'arrivo di forti venti accompagnati da perturbazioni che nella serata di sabato potrebbero intensificarsi e causare temporali. La prossima domenica dovrebbe essere ancora piovosa, con un leggero abbassamento termico che porterà la colonnina di mercurio sui 10 gradi di temperatura minima.