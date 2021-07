Ancora afa e caldo intenso nel weekend, domenica giornata da 'bollino rosso': Bari tra le città roventi

A confermare le previsioni per i prossimi giorni è il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore: il primo agosto scatta il massimo livello di allerta anche per il capoluogo pugliese

Il grande caldo non allenta la presa: sarà un weekend all'insegna di temperature bollenti e afa anche per la città di Bari. A confermarlo è il bollettino diramato dal Ministero della Salute sulle ondate di calore: se oggi e domani per la nostra città si segnala un livello di allerta arancione (con temperature tra i 35 e i 37 gradi), domenica scatterà il 'bollino rosso' con la colonnina di mercurio che potrà salire fino ai 40 gradi.

Una previsione già anticipata nei giorni scorsi dai meteorologi di 3B meteo: "Tra il Barese e il Brindisino la colonnina di mercurio oscillerà diffusamente tra i 34 e i 38°C - ha spiegato l'esperto Andrea Bonina - in funzione delle diversa esposizione del territorio all’azione delle brezze marine Condizioni di caldo torrido sono attese nelle località pianeggianti e nei quartieri più interni delle città di Bari e Brindisi, mentre l’afa si farà sentire piuttosto pesantemente lungo i litorali, in special modo tra la sera e la notte, complice l’incremento dei tassi di umidità relativa. La scarsa ventilazione manterrà i mari tutti quasi calmi o al più poco mossi".

