Meteo ancora sereno nel Barese a inizio maggio: rischio temporali a metà settimana

Sarà una settimana - prevalentemente - di bel tempo su Bari e provincia, quella dal 3 al 7 maggio. Prevalentemente perché, come riportato da 3bmeteo.com, c'è rischio di temporali nella giornata di mercoledì 5 maggio, unica eccezione di un meteo settimanale che vedrà in prevalenza il sole splendere sul Barese. Leggero calo delle temperature previste, che vedranno le minime toccare i 12 gradi e le massime i 24, con il week-end interessato da picchi di 20 gradi di massima.

Le previsioni per lunedì

I metereologi di 3bmeteo prevedono lunedì su Bari "un campo di alte pressioni a matrice sub tropicali interessa le nostre regioni ma si va attenuando. Giornata tra sole e velature, anche spesse, ma senza fenomeni degni di nota. Temperature in calo, venti moderati da ovest-nordovest con mari mossi in prevalenza".

