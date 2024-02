Prosegue l'assaggio di primavera su Bari e provincia: temperature sui 20 gradi. Da sabato in arrivo la pioggia

Tempo quasi primaverile e peggioramento in arrivo nel weekend: è quanto prevedono, su Bari e provincia, gli esperti di 3bMeteo.com. Fino a giovedì saranno poche le novità, spiega il meteorologo Lorenzo Badellino, con l’anticiclone che prolungherà la sequenza di giornate stabili, in prevalenza soleggiate e piuttosto miti, con temperature massime sui 17/19°C. Venerdì si assisterà allo scorrimento di velature e stratificazioni alte che offuscheranno il sole e che faranno capo alla parte più avanzata di una perturbazione collegata ad una depressione in avvicinamento dall’Atlantico. Si intensificheranno i venti di Scirocco che ne precederanno l’avanzata e aumenteranno leggermente le temperature, con massime fino a 20°C nel Barese.

Entro la serata di sabato la perturbazione raggiungerà la Puglia, con qualche pioggia sulle zone centro- settentrionali. Caleranno di qualche grado le temperature e rinforzeranno ulteriormente i venti dai quadranti meridionali. Domenica la formazione di un vortice sull’Italia centro-settentrionale determinerà un’altra giornata a tratti instabile sulla nostra regione.

