Settimana tra temperature in calo, variabiltà e piogge nel weekend: le previsioni del tempo su Bari e provincia

Una settimana all'insegna della variabilità e delle temperature in calo, rispetto agli ultimi giorni meno autunnali del solito: è quanto prevedono gli esperti di 3BMeteo per Bari e provincia.

In particolare, per la giornata di lunedì 4 dicembre, è previsto cielo coperto o poco nuvoloso, con temperature massime attorno ai 13 gradi e le minime sui 6. Un leggero miglioramento, ma con valori massimi attorno ai 10 gradi, atteso per martedì, prima di un ulteriore peggioramento (con qualche pioggia) previsto per mercoledì. Il resto della settimana trascorrerà con un andamento altalemante fino all'arrivo della pioggia per il weekend. Tutte le previsioni su 3bMeteo.com.