Tempo instabile sulla Puglia, piogge sparse anche nel Barese ma ancora per poco: domenica e inizio settimana con il sole

Le previsioni dell'esperto di 3bmeteo.com, Francesco Nucera: attesa una domenica nel complesso soleggiata e ancora calda, così come i primi giorni della nuova settimana

Un weekend diviso tra un sabato all'insegna dell'instabilità, e una domenica nel complesso calda e soleggiata, mentre la nuova settimana si aprirà all'insegna del tempo stabile. Sono le previsioni elaborate per le prossime ore dall'esperto di 3bmeteo.com, Francesco Nucera.

Sabato instabile, migliora già in serata - "Condizioni di instabilità interessano la Puglia e sono legate ad un flusso di aria umida sud occidentale; essa sta dando luogo a rovesci a sfondo temporalesco in particolare tra barese e brindisino. Entro la serata di sabato tuttavia questi fenomeni tenderanno ad attenuarsi ed il tempo andrà migliorando sulla Puglia. Domenica, stante l'aumento della pressione atmosferica, sarà una giornata nel complesso soleggiata sulla Puglia e anche su Bari, eccetto per il passaggio di nubi alte e stratiformi; il clima tenderà a presentarsi ancora abbastanza caldo con massime che potranno superare i 30°C con punte fino a 32-33°C nelle pianure. A Bari il termometro oscillerà tra 21 e 22°C nei valori minimi, attorno ai 27-28°C nelle massime".

Le previsioni per la nuova settimana - "La nuova settimana sarà ancora abbastanza stabile e soleggiata nella prima parte, eccetto per qualche fenomeno pomeridiano tra le Murge e la Pianura salentina. Mercoledì è possibile il transito di una nuova perturbazione ma questa evoluzione tuttavia necessita ancora di conferme".

Le previsioni complete su 3bmeteo.com