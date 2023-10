Dopo la pioggia l'autunno torna in 'pausa': temperature fino a 28 gradi nel Barese. Poi nuovo peggioramento

La pioggia di questi giorni è destinata a lasciare il posto a una nuova 'pausa' soleggiata e molto mite. Il weekend, però, potrebbe riservare un nuovo cambiamento sul fronte meteo.

"Dopo il passaggio instabile degli ultimi giorni, tra mercoledì e venerdì - spiega Manuel Mazzoleni, esperto di 3bmeteo.com - è atteso una nuova fase di tempo più stabile e soleggiato. Merito di una nuova intensa perturbazione in arrivo al Centro Nord che favorirà la risalita verso la nostra regione di calde correnti sudoccidentali che oltre ad alimentare un campo di alte pressioni determinerà un nuovo rialzo termico. I cieli, tuttavia, non saranno sempre sereni ma bensì solcati dal transito di nuvolosità medio-alte nonché di locali nubi basse sul Salento in diradamento nel corso del giorno. Come accennato prima le massime si riporteranno giovedì e venerdì vicine ai 28/31 gradi tra barese e foggiano, 27/29°C sul resto della regione. Il tutto accompagnato da un sensibile rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali con raffiche giovedì e soprattutto venerdì sino a 70/80 km/h sul Salento, 50/70 km/h su barese, BAT e Gargano orientale".

Ma si tratterà di una parentesi di breve durata. "La perturbazione, poi - prosegue Mazzoleni - nel corso del weekend scenderà di latitudine portando così un peggioramento del tempo anche sulla Puglia con piogge e temporali in marcia da Nord verso Sud, con fenomeni in serata anche intensi sul Salento. Domenica ancora variabilità con il rischio di qualche nota instabile nel pomeriggio. Ventilazione ancora tesa o forte meridionale in attenuazione poi domenica".

Nel dettaglio, a Bari il tempo sarà in miglioramento già da mercoledì mentre le massime, tra giovedì e venerdì, si spingeranno sino a 28/29°C, in calo poi nel weekend per l’arrivo di piogge nella prima parte di sabato.

