Primo weekend di settembre tra nuvole e piogge: tempo instabile fino alla prossima settimana

Il mese di settembre a Bari è cominciato con un intenso temporale, ma cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni? Ecco le previsioni elaborate dall'esperto di 3b Meteo, Manuel Mazzoleni.

Primo weekend di settembre con nubi e piogge – Dopo la parentesi soleggiata attesa tra le giornate di giovedì e venerdì, un nuovo peggioramento si farà strada nel corso del fine settimana dal Tirreno, determinando così un parziale peggioramento del tempo anche sulla Puglia. Sarà nel corso di sabato che la nuvolosità si farà via via più diffusa e minacciosa, con il rischio nel pomeriggio di primi fenomeni su Daunia, Murge e Salento ionico in estensione qua e là al versante adriatico. Anche domenica sarà un’altra giornata all’insegna della spiccata variabilità con ancora il rischio di locali precipitazioni sui settori centro meridionali della regione, seppur con tendenza a miglioramento entro sera da Nord. Dal punto di vista climatico ci attende un fine settimana piacevole con massime comprese tra 25 e 29°C.

Le previsioni di 3bmeteo.com

Nel dettaglio di Bari dopo i temporali e rovesci che hanno interessato nella mattinata di mercoledì la città il bel tempo tornerà protagonista tra giovedì e venerdì con ampi spazi soleggiati, massime sin verso i 26/28°C e ventilazione che gradualmente tenderà ad affievolirsi. Nel corso di sabato, invece, assisteremo a un nuovo aumento della nuvolosità con il rischio di nuove piogge in serata che con molta probabilità bagneranno qua e là la provincia almeno sino alla mattina di domenica. Residua instabilità è ancora attesa ad inizio della prossima settimana, che da mercoledì dovrebbe vedere però un nuovo deciso miglioramento.