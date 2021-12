Vigilia e Natale all'insegna del bel tempo a Bari: sole e temperature miti

Saranno feste di Natale all'insegna del bel tempo, e delle temperature più dolci rispetto al freddo degli ultimi giorni. A confermarlo sono le previsioni di 3bmeteo.com per la Puglia.

"La recente fase fredda che ha portato nuvolosità irregolare e clima invernale sulle regioni adriatiche - spiega l'esperto Carlo Migliore - lascia gradualmente il passo ad una fase di stampo più nettamente anticiclonico e mite. Correnti umide e miti occidentali stanno infatti per raggiungere la Penisola ma porteranno i loro maggiori effetti solo sui versanti tirrenici. La Puglia alle spalle dell'Appennino resterà più riparata con festività che si preannunciano soleggiate o solo parzialmente nuvolose con temperature molto dolci per il periodo. Ma vediamo un maggiore dettaglio per le città:

Per quanto riguarda nello specifico la città d Bari ultimi annuvolamenti sulla città di bari nella giornata di mercoledì ma senza fenomeni, via via più soleggiato nei giorni successivi con tempo poco o parzialmente nuvoloso anche a Natale. Per Santo Stefano è prevista una maggiore nuvolosità ma con rischio pioggia molto basso. Temperature in aumento da giovedì con massime tra Natale e Santo Stefano fino a 17-18°C, minime non inferiori ai 9-11°C. Ventilazione residua settentrionale poi in rinforzo progressivo dai quadranti meridionali dalla Vigilia con scirocco teso a Natale e Santo Stefano. Mari poco mossi, tendono a mossi o molto mossi al largo.

LE PREVISIONI COMPLETE SU 3BMETEO

(grafica da 3bmeteo.com)