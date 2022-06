Ancora sole e caldo intenso sul Barese, ma da metà settimana si cambia: temperature in calo e rischio temporali

Che settimana sarà per la Puglia e il Barese sul fronte meteo? Ancora qualche giorno di caldo, poi però il quadro dovrebbe cambiare. Vediamo le previsioni dell'esperto di 3bmeteo.com, Lorenzo Badellino.

"L’anticiclone africano che sta portando tempo stabile e caldo intenso in Puglia anche all’inizio della settimana, è destinato da mercoledì a perdere colpi. Ce ne accorgeremo con un certo incremento dell’instabilità, provocato dall’abbassamento di latitudine del flusso atlantico intorno alla metà della settimana e dalla formazione di una saccatura in movimento dall’Adriatico verso i Balcani, alimentata da aria decisamente più fresca. Giovedì 9 questa innescherà episodi di instabilità anche marcata, con rovesci e temporali a tratti di forte intensità, specie sulle zone interne, e con un deciso calo delle temperature, anche di 10°C ed oltre se confrontato con i valori di inizio settimana. La fase temporalesca e più fresca dovrebbe protrarsi fino a venerdì 10, poi l’anticiclone dovrebbe recuperare terreno dando luogo a tempo più stabile con temperature in aumento nel weekend, anche se probabilmente con caldo più sopportabile".

Per quanto riguarda nello specifico Bari città, "martedì sarà ancora una giornata soleggiata, con temperature massime fino a 30°C, mercoledì invece inizierà ad aumentare l’instabilità con il passare delle ore, soprattutto verso sera quando giungeranno i primi temporali. Giovedì spiccata variabilità con possibilità di qualche rovescio nelle ore pomeridiane e temperature che caleranno, tanto che le massime non supereranno i 25°C. Venerdì ancora variabilità con qualche pioggia in giornata, clima più fresco e ventoso con massime non oltre i 24°C. Nel weekend miglioramento e temperature diurne non oltre i 25/26°C".

Le previsioni complete su 3bmeteo.com