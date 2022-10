Domenica dal 'sapore estivo' a Bari, i meteorologi: "Bel tempo anche nella prossima settimana"

Una giornata dal sapore estivo a Bari. La prima domenica di ottobre, nel capoluogo pugliese, è stata contraddistinta da sole e clima mite. Cittadini e turisti sono tornati a frequentare le spiagge: a 'Pane e Pomodoro' si è registrata una buona presenza di 'amanti della tintarella', fino a tardo pomeriggio. Il temuto vento, possibile disturbatore di queste ore secondo gli avvertimenti della Protezione Civile, ha così risparmiato la città.

La prossima settimana dovrebbe proseguire sulla linea tracciata da questa domenica di sole: secondo le previsioni degli esperti 3BMeteo, infatti, i prossimi 7 giorni saranno caratterizzati dall'assenza di piogge e regaleranno temperature piacevoli. Domani il cielo su Bari dovrebbe essere in prevalenza sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, le massime dovrebbero toccare i 22 gradi, le minime 18. La nuvolosità dovrebbe aumentare leggermente nelle giornate di giovedì e venerdì, per poi lasciare spazio ad un altro soleggiato week end.