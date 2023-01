Nuvole e piogge nel week end a Bari, i meteorologi: "Tempo instabile e correnti fredde in arrivo"

È in arrivo un week end accompagnato da pioggia e cieli nuvolosi su Bari. Le previsioni del meteorologo Federico Brescia di 3Bmeteo segnalano un prolungamento del tempo instabile: su tutta la regione, infatti, sta per giungere un vortice posizionato sullo Ionio e alimentato dall’ingresso di altra aria fredda che porterà una nuova fase caratterizzata da piogge e locali temporali, anche a carattere grandinigeno, oltre a nevicate a quote medio-basse.

A Bari, in particolare, sono previsti temporali per domani, venerdì 27 gennaio. Tra sabato e domenica si resta in un contesto di estrema variabilità con nubi e schiarite, ma anche rovesci e acquazzoni in tutto il Barese. I fenomeni atmosferici dovrebbero perdere di intensità dopo il venerdì piovoso, lasciando spazio anche a qualche timido raggio di sole, ma i pomeriggi di sabato 28 e domenica 29 potrebbero essere caratterizzati da altre piogge.

Il fine settimana sarà anche all'insegna del gelo: si prevede, infatti, vento sostenuto tra 30 e 50 km/h di Grecale e conseguente mare mosso. Le temperature saranno in calo: le minime scenderanno a 6 gradi, mentre la colonnina di mercurio non si alzerà oltre gli 11 gradi nelle ore più calde della giornata.

Gli esperti di 3Bmeteo annunciano la persistenza delle condizioni meteorologiche fredde e instabili anche per la prossima settimana. Nuvole e piogge, dunque, saranno presenti anche nella settimana che segnerà l'ingresso nel mese di febbraio.